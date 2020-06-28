Англия

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги между двумя командами.

Подопечные Найджела Пирсона не сумели зацепиться за очки в поединке против "святых".

Таким образом, Саутгемптон набрал 40 очков и гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Что касается "шершней", то они продолжают борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Уотфорд – Саутгемптон 1:3

Голы: Беднарек, 79 (автогол) – Ингс, 16, 70, Уорд-Прауз, 82

Уотфорд: Фостер, Мазина (Холебас, 74), Фемения (Пуссетто, 79), Доусон, Кэткарт, Перейра (Жоао Педро, 74), Хьюз (Уэлбек, 73), Дукуре, Капу, Сарр, Дини

Саутгемптон: Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Вестергор, Смоллбоун (Армстронг, 65), Редмонд, Ромеу, Уорд-Прауз, Лонг (Адамс, 75), Ингс

Предупреждения: Доусон, Дукуре, Кэткарт.