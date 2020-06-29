Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов четвертьфинала Кубка Англии.

Арсенал встретился в гостях с Шеффилд Юнайтед в рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии. Подопечные Микеля Артеты минимально вели в счете практически на протяжении всего матча, однако хозяевам в конечном итоге удалось дожать соперника на 87-й минуте.

Казалось, что овертаймов не избежать, но игроки Шеффилда бросили все силы в атаку, за что и поплатились. Дани Себальос прорвался в штрафную и вывел Арсенал в полуфинал турнира в компенсированное арбитром время (1:2).

Отметим, что в полуфинальной стадии Кубка Англии "канониров" ожидает очередное противостояние с Манчестер Сити, который в своем матче обыграл Ньюкасл.

Смотрите видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Арсенал:

Шеффилд Юнайтед — Арсенал 1:2

Голы: Макголдрик, 87 — Пепе, 25 (с пенальти), Себальос, 90+1

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем (Шарп, 75), Иган, Робинсон — Болдок (К. Фримен, 62), Лундстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик, Макберни

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис (Холдинг, 54), Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Себальос, 67), Джака, Тирни — Пепе (Папастатопулос, 90+3), Ляказетт (Нкетиа, 67), Сака

Предупреждения: Флек, Робинсон