Англия

Вашему вниманию обзор поединка 1/4 Кубка Англии между "лисами" и "синими".

Подопечные Фрэнка Лампарда не без проблем, но сумели пройти коллектив Брендана Роджерса в кубковом в турнире.

В полуфинале соревнования Челси будет играть против Манчестер Юнайтед по результатам жеребьевки.

Обзор матча:

Лестер – Челси 0:1

Гол: Баркли, 63

Лестер: Шмайхель, Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чаудхери, 57), Ндиди, Барнс (Грей, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди

Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам

Предупреждение: Сеюнджю.