Вашему вниманию обзор поединка 1/4 Кубка Англии между "лисами" и "синими".
Лестер - Челси, Getty Images
29 июня 2020, 11:57
Подопечные Фрэнка Лампарда не без проблем, но сумели пройти коллектив Брендана Роджерса в кубковом в турнире.
В полуфинале соревнования Челси будет играть против Манчестер Юнайтед по результатам жеребьевки.
Обзор матча:
Лестер – Челси 0:1
Гол: Баркли, 63
Лестер: Шмайхель, Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чаудхери, 57), Ндиди, Барнс (Грей, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди
Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам
Предупреждение: Сеюнджю.