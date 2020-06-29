Англия

Голкипер останется в клубе до конца сезона.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон останется выступать в составе Шеффилд Юнайтед до конца сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Красные дьяволы" решили не возвращать вратаря и позволить ему доиграть сезон в составе нынешней команды.

Хендерсон присоединился к Шеффилду летом 2019-го на правах аренды. В этом сезоне 23-летний страж ворот провел 33 поединка в футболке "клинков", пропустив 29 голов.

Ранее сообщалось, что Шеффилд продлил контракт с нападающим Дэвидом Макголдриком.