Англия

Нападающий "клинков" Дэвид Макголдрик останется в Шеффилд Юнайтед до лета 2022 года.

Шеффилд Юнайтед и Дэвид Макголдрик пописали контракт до 30 июня 2022 года — сообщил официальный сайт клуба.

32-летний ирландец (12 матчей за национальную сборную, 1 гол) выступает за "клинков" с 2018 года (67 матчей во всех турнирах, 16 голов).

Ранее Дэвид выступал за Ноттс Каунти (11, 0), Саутгемптон (75, 15), Борнмут (12, 6), Порт Вэйл (18,2), Ноттингем Форест (74, 9), Шеффилд Уэнсдей (4, 1), Ковентри (25, 17) и Ипсвич (159, 45).