Ошибки голкипера Мэттью Райана еще в первом тайме поставили подопечных Грэма Поттера в затруднительное положение, после чего Фернандеш отметился двумя голами (3:0).
Брайтон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
01 июля 2020, 00:09
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Гринвуд, 17, Фернандеш, 29, 50
Брайтон: Райан — Даффи, Данк (Бернардо, 82), Берн — Лэмпти (Троссард, 46), Преппер (Мопе, 46), Стивенс, Биссума, Монтойя — Макаллистер (Муй, 81) — Коннолли (Марч, 87).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 64) — Погба (Мактоминей, 64), Матич — Гринвуд, Фернандеш (Перейра, 63), Рашфорд (Джеймс, 78) — Мартиаль (Игало, 77).
Предупреждение: Шоу.