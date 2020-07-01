Англия

"Сороки" отправили в ворота соперника четыре мяча.

Ньюкасл в рамках 32-го тура чемпионата Англии пожаловал в гости к Борнмуту и добился убедительной победы.

"Сороки" еще к исходу часа игрового времени получили преимущество в три гола и довели поединок до логического завершения.

Борнмут — Ньюкасл 1:4

Голы: Гослинг, 90+3 — Гейл, 5, Лонгстафф, 30, Альмирон, 57, Лазаро, 76

Борнмут: Рамсдейл — Смит, С. Кук (Мефам, 80), Аке, Келли — Брукс (Уилсон, 62), Биллинг (Л. Кук, 46), Лерма (Гослинг, 75), Груневельд (Станислас, 62) — Кинг, Соланке

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Ласселльс, Фернандес, Манкильо (Йедлин, 73) — Сен-Максимен (Лазаро, 62), Шелви, Бенталеб, Лонгстафф (Альмирон, 33) — Гейл (Кэролл, 62), Жоэлинтон (Хейден, 73)

Предупреждения: Келли, Аке