Дубль Виллиана был перечеркнут контратакой коллектива Мойеса в конце поединка (3:2).
Вест Хэм — Челси, Getty Images
02 июля 2020, 00:10
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Вест Хэм — Челси 3:2
Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 41 (пен.), 72
Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) — Антонио.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) — Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.
Предупреждения: Лансини, Райс — Виллиан.