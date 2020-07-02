Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Эвертон — Лестер, Getty Images
02 июля 2020, 08:20
В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал Лестер на Гудисон Парк и добыл победу с минимальным преимуществом в счете (2:1).
Подопечным Карло Анчелотти удалось забить два быстрых гола в первом тайме, тогда как "лисы" сумели ответить лишь одним взятием ворот в начале второй половины встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Лестер:
Эвертон — Лестер 2:1
Голы: Ришарлисон, 10, Сигурдссон, 16 (с пенальти) — Ихеаначо, 51
Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Холгейт, Динь — Ивоби (Мина, 68), Гомеш, Сигурдссон, Гордон (Бернард, 79) — Кальверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 57)
Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Грей, 81), Прат (Мэддисон, 46), Тилеманс (Перес, 81), Барнс (Ихеаначо, 46) — Варди
Предупреждения: Пикфорд - Ндиди