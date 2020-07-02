Англия

Чилиец и англичанин будут выступать в Италии как минимум до завершения кампании-2019/20.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о продлении арендных соглашений двух своих футболистов в лице вингера Алексиса Санчеса и защитника Криса Смоллинга.

Санчес продолжит выступать за Интер до завершения текущего сезона в итальянской Серии А, тогда как Смоллинг останется в Роме на аналогичный срок.

Стоит отметить, что сезон-2019/20 в первенстве Италии продлится до начала августа этого года. Ранее стало известно, что Шеффилд Юнайтед договорился с МЮ о продлении аренды голкипера Дина Хендерсона.