Англия

Наставник Ман Сити высказался о следующем матче против Ливерпуля.

Манчестер Сити в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги встретится с Ливерпулем, который досрочно стал чемпионом в нынешнем сезоне. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В моей тренерской карьере было множество испытаний. Это будет еще одно. Непосредственно задача состоит в том, чтобы показать качественную игру с фантастической командой и составить ей конкуренцию, как мы это делали в прошлом".

"Мы знаем уровень Ливерпуля, и это станет еще одной игрой для оценки наших способностей, как это было с Арсеналом и будет с Реалом".

"Дело в том, что мы проиграли Премьер-лигу за семь туров до конца, и задача этого сезона заключалась в том, чтобы повторить успех прошлой кампании. Этого не произошло, потому что мы не были такими же стабильными" .

"Но у нас впереди невероятные шесть или семь недель, и мы мечтаем вернуться на Уэмбли в полуфинале Кубка Англии. У нас впереди невероятные вещи. Я сосредоточен только на этом", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, матч Манчестер Сити — Ливерпуль состоится сегодня, второго июля, в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.