Менеджер рассказал о работе с полузащитником.
Танги Ндомбеле, getty images
02 июля 2020, 09:30
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о пребывании полузащитника Танги Ндомбеле в стане команды.
"Я не знал, что происходило с Ндомбеле первые шесть месяцев. Игроку важно адаптироваться в первые полгода, особенно когда ты прибываешь из другого чемпионата и другой страны. Когда я прибыл в Тоттенхэм, тогда мне стало известно, что у него есть проблемы".
"Травмы, небольшие травмы, физическое состояние, и это сломало первоначальное воздействие и взаимопонимание, которое, когда игрок начинает работать с менеджером, несколько нарушает взаимодействие в начале работы", — сказал Моуриньо Sky Sports.
Ранее сообщалось, что клуб не станет продавать французского футболиста в ближайшее трансферное окно.