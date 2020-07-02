Англия

Менеджер рассказал о работе с полузащитником.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о пребывании полузащитника Танги Ндомбеле в стане команды.

"Я не знал, что происходило с Ндомбеле первые шесть месяцев. Игроку важно адаптироваться в первые полгода, особенно когда ты прибываешь из другого чемпионата и другой страны. Когда я прибыл в Тоттенхэм, тогда мне стало известно, что у него есть проблемы".

"Травмы, небольшие травмы, физическое состояние, и это сломало первоначальное воздействие и взаимопонимание, которое, когда игрок начинает работать с менеджером, несколько нарушает взаимодействие в начале работы", — сказал Моуриньо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клуб не станет продавать французского футболиста в ближайшее трансферное окно.