Англия

Менеджер прокомментировал игру украинского вингера.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подвел итог поединка против Челси, в котором решающий гол забил Андрей Ярмоленко.

"Конечно, мы все смотрели на предыдущие результаты, но самое главное для меня было то, что я никогда не считал, что мы были так плохи в игре, как наши результаты".

"Я сказал игрокам, что нам нужно изменить свою удачу, и удача немного помогла нам против Челси. Игроки заслуживают только хороших отзывов. Мы воспользовались большинством наших возможностей в матче".

"Я знаю, что Ярмоленко может забивать. Он делает это на тренировках каждый день, поэтому мы знаем, на что он способен. Я чувствовал, что пора внести изменения в игру и выпустил Андрея на поле. Счет был 2:2, игроки устали, но свежая кровь дала победный результат", — сказал Мойес официальному сайту клуба.

Вашему вниманию победный гол украинского футболиста, который подарил три очка "молотобойцам".