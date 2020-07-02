Англия

Мяч украинца принес Вест Хэму первую победу в АПЛ с 29 февраля.

Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче против Челси, сменив Джаррода Боуэна на 77-й минуте игры. Эта замена сыграла решающую роль, ведь на 89-й минуте украинец получил мяч от Майкла Антонио, убежал к чужим воротам, немного сместился в центр и пробил левой ногой в угол ворот.

Вест Хэм благодаря этому голу одержал победу 3:2. Предыдущая победа "молотков" датирована 29 февраля (3:1 над Саутгемптоном), а до этого клуб выдал восемь матчей без побед в АПЛ (2 ничьих, 6 поражений), обыграв Борнмут 4:0 1-го января.

Андрей Ярмоленко забил в Премьер-лиге впервые с 28 сентября, когда он поразил ворота Борнмута (2:2).

Вест Хэм после 32 туров идет на 16-м месте, опережая зону вылета на три очка.