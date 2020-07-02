Англия

Полузащитник немецкой команды намерен продолжить карьеру в другом чемпионате.

Леон Бейли намерен сменить клуб, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 22-летний футболист намерен продолжить карьеру в АПЛ. В субботу Байер сыграет в финала Кубке Германии против Баварии, а на этой игре ожидается появление скаутов Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Эвертона.

Не исключено, что Бейли будет доступен за сумму в регионе 20-30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Бейли провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету 5 голов и 3 ассиста.