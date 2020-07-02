Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем.

В центральном матче тура на поле "Этихад Стэдиум" сразятся действующий и будущий чемпионы Английской Премьер-лиги. Для украинского любителя футбола эта игра стала бы еще интереснее, если бы Александру Зинченко удалось попасть в состав команды Хосепа Гвардиолы. Однако 11-й номер Сити начнет на скамейке запасных. А вот вместо дисквалифицированного Фернандиньо испанский специалист задействовал Эрика Гарсию. При этом, атаку Манчестер Сити возглавит Габриэль Жезус, а Фил Фоден окажет ему поддержку из линии полузащиты.

У Юргена Клоппа все просто — точная копия стартового состава на успешный матч прошлого тура против Кристал Пэлас (4:0).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг — Габриэль Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Канселу, Отаменди, Б. Силва, Д. Силва, Дойл, Марез.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Эллиотт, Минамино, Ориги.

Матч Манчестер Сити — Ливерпуль начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.