Менеджер похвалил своего подопечного.
Кевин де Брюйне, getty images
03 июля 2020, 15:40
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение об игре полузащитника команды Кевина де Брюйне.
"Он действительно хороший игрок. У него есть что-то уникальное. У него отличное виденье, он хорошо двигается на поле. Кевин вырос в удивительную личность".
"Прямо сейчас он лучший футболист на позиции полузащитника. Конечно, он может стать еще лучше. Как? Только он это знает", — цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее испанский специалист поделился своими впечатлениями после матча, в котором его команда разгромила Ливерпуль (4:0).