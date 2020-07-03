Англия

Менеджер похвалил своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение об игре полузащитника команды Кевина де Брюйне.

"Он действительно хороший игрок. У него есть что-то уникальное. У него отличное виденье, он хорошо двигается на поле. Кевин вырос в удивительную личность".

"Прямо сейчас он лучший футболист на позиции полузащитника. Конечно, он может стать еще лучше. Как? Только он это знает", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист поделился своими впечатлениями после матча, в котором его команда разгромила Ливерпуль (4:0).