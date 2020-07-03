Испанец прокомментировал победу над мерсисайдцами.
Пеп Гвардиола, Getty Images
03 июля 2020, 07:46
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о разгромной победе над Ливерпулем (4:0) в матче 32-го тура АПЛ.
"Я доволен. Поздравляю свою команду, мы обыграли чемпионов с их классом. В чемпионском коридоре я видел, насколько сосредоточенными были их игроки. Я увидел это на их лицах, поэтому они и стали чемпионами.
Они приехали не для того, чтобы праздновать. Они выпили уже достаточно пива и приехали, чтобы бороться.
Поэтому те шансы, которые мы создали, чтобы победить со счетом 4:0, важны в подготовке к матчам с Арсеналом и Реалом", – рассказал Гвардиола в комментарии BBC.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити устроил чемпионский коридор Ливерпулю.