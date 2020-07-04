Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "синими" и "шершнями".
Челси – Уотфорд, Getty Images
04 июля 2020, 08:30
Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Найджела Пирсона.
Челси – Уотфорд
4 июля, 22:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Кевин Френд
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Ориентировочные составы:
Не в лучшем расположении духа к матчу против Уотфорду подходит Челси. Коллектив Фрэнка Лампарда в предыдущем туре уступил Вест Хэму, при том, что большую часть времени "синие" атаковали соперника и скорее ближе были к победе, нежели к поражению. Как говорится, счет на табло, а защитники лондонской команды доставили головную боль 42-летнему специалисту.
Вся линия обороны, в особенности, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер, сыграли настолько ужасно, что один из них обязан оказаться на скамейке запасных в предстоящем матче. Говорить об игре Кепы Аррисабалаги уже не приходится – вероятно, он уже "проявил" себя в клубе.
Один пункт отделает Уотфорд от зоны вылета, поэтому можно не сомневаться – самоотдача у "шершней" будет на высочайшем уровне.
Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился победой "синих" (2:1).
Не сыграют: ... — Деулофеу, Янмат, Саксесс
Под вопросом: Томори — ...
Интересные факты:
Челси выиграл 8 из последних 9 домашних игр против Уотфорда во всех турнирах.
В последних 6 играх в АПЛ "синие" забивают как минимум два гола.
Уотфорду не удалось забить в последних трех гостевых встречах в чемпионате.
Челси выиграл последние три домашних поединках в рамках английской Премьер-лиги.
Уотфорд проиграл в трех гостевых играх подряд в АПЛ.
прогноз 3:1