Англия

Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "синими" и "шершнями".

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Найджела Пирсона.

Челси – Уотфорд

4 июля, 22:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ориентировочные составы:

Не в лучшем расположении духа к матчу против Уотфорду подходит Челси. Коллектив Фрэнка Лампарда в предыдущем туре уступил Вест Хэму, при том, что большую часть времени "синие" атаковали соперника и скорее ближе были к победе, нежели к поражению. Как говорится, счет на табло, а защитники лондонской команды доставили головную боль 42-летнему специалисту.

Вся линия обороны, в особенности, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер, сыграли настолько ужасно, что один из них обязан оказаться на скамейке запасных в предстоящем матче. Говорить об игре Кепы Аррисабалаги уже не приходится – вероятно, он уже "проявил" себя в клубе.

Один пункт отделает Уотфорд от зоны вылета, поэтому можно не сомневаться – самоотдача у "шершней" будет на высочайшем уровне.

Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился победой "синих" (2:1).

Не сыграют: ... — Деулофеу, Янмат, Саксесс

Под вопросом: Томори — ...

Интересные факты:

Челси выиграл 8 из последних 9 домашних игр против Уотфорда во всех турнирах.

В последних 6 играх в АПЛ "синие" забивают как минимум два гола.

Уотфорду не удалось забить в последних трех гостевых встречах в чемпионате.

Челси выиграл последние три домашних поединках в рамках английской Премьер-лиги.

Уотфорд проиграл в трех гостевых играх подряд в АПЛ.