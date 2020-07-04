Англия

Марк Гиллеспи продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Вратарь Мазервелла Марк Гиллеспи заключил трехлетний контракт с Ньюкаслом, сообщил официальный сайт "сорок".

28-летний голкипер – уроженец Ньюкасла. Он начинал карьеру в академии клуба, после чего в 2008 году ушел в Карлайл Юнайтед. Позже в его карьере были Уолсолл и Мазервелл, с которым он в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Шотландии.

В стане "сорок" Гиллеспи заменит покинувшего клуб Роба Эллиота. Ему предстоит бороться за место в основе с Мартином Дубравкой и Карлом Дарлоу.

Ньюкасл занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 32 турах. Следующую игру "сороки" проведут с Вест Хэмом 5-го июня.