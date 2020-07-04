Англия

Атакующие игроки Манчестер Юнайтед достигли высокой отметки.

В рамках 33-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимает Борнмут.

В этой игре по голу на свой счет записали Маркус Рашфорд и Антони Мартиаль. Таким образом, англичанин и француз записали в свой актив по 20 голов на каждого за сезон-2019/20.

Это впервые, когда за одну кампанию по два игрока забили 20 или более голов. В сезоне-2010/11 Димитар Бербатов забил 21 гол и Чичарито – 20.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча МЮ – Борнмут.