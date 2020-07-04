Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера расправились с соперником (5:2).

Манчестер Юнайтед набрал отличную форму и не без оснований рассчитывает забраться на третье место турнирной таблицы. Оле-Гуннар Солскьяер решил не менять победный состав и выставил тех же, кто принес победу в прошлом поединке. Манчестер Юнайтед ожидаемо активно начал поединок, но создать опасный момент удалось не сразу.

Лишь к одиннадцатой минуте Погба отличной передачей нашел Маркуса Рашфорда, а тот перекинул голкипера и ворота. "Вишенки" же ответили взятием ворот! Станислас прокинул мяч между ног Магуайру и с острого угла прошил Де Хеа. 0:1. "Красные дьяволы" абсолютно не растерялись и побежали сравнивать счет.

Манчестер Юнайтед довольно быстро справился с задачей - Бруну Фернандеш отпасовал на Гринвуда, а тот плотным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. 1:1. А еще через несколько минут Смит сыграл рукой в своей штрафной — арбитр назначил пенальти. Рашфорд же уверенно послал мяч в угол ворот ударом с одиннадцати метров. 2:1.

Казалось, что так команды и уйдут на перерыв, но у Мартиаля было иное мнение на этот счет. Француз получил мяч от Фернандеша и роскошным ударом послал его в дальний верхний угол ворот. 3:1. В начале второго тайм гости были очень убедительны — сперва Джошуа Кинг сделал счет 3:2 ударом с пенальти, а позже Груневелд забил еще один гол, но из-за офсайда его не засчитали.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера продолжали уверенно идти вперед и были вознаграждены за свои старания - Гринвуд получил пас от Матича, вошел в чужую штрафную и пробил в дальний верхний угол. 4:2. А еще чуть позже Бруну Фернандеш отличным ударом со штрафного сделал счет 5:2. Тренерский штаб гостей попытался повлиять на игру посредством замен, но ничего из этого не вышло.

В конце матча казалось, что Манчестер Юнайтед сбавит обороты и доведет поединок до логического завершения, однако Бруну Фернандеш не останавливался и гнал всю команду вперед. Свой шанс забить имел и Погба, который растворился на фоне португальца, но Рамздейл парировал его удар со штрафного.

Манчестер Юнайтед — Борнмут 5:2

Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 — Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф (Байи, 46), Магуайр, Шоу — Матич (Фред, 67), Погба — Гринвуд (Джеймс, 75), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Игало, 80) — Мартиаль (Мата, 80)

Борнмут: Рамздейл — Смит (Стейси, 77), Келли, Аке, Рико — Брукс, Л. Кук (Уилсон, 67), Лерма, Станислас (Гослинг, 66) — Кинг, Соланке (Биллинг, 66)

Предупреждение: Лерма