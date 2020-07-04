В субботу, 4 июля, Челси на Стэмфорд Бридж принимал Уотфорд.

Коллектив Фрэнка Лампарда еще в первом тайме сумел отличиться дважды в воротах Бена Фостера, усилиями Оливье Жиру и Виллиана.

Во втором тайме гола пришлось ждать более 45 минут – Росс Баркли установил окончательный счет в игре (3:0).

Челси – Уотфорд 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)

Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)

Предупреждения: Капу, Мариаппа.