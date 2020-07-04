Подопечные Фрэнка Лампарда обыграли "шершней" с комфортным преимуществом.
Челси - Уотфорд, Getty Images
04 июля 2020, 23:59
В субботу, 4 июля, Челси на Стэмфорд Бридж принимал Уотфорд.
Коллектив Фрэнка Лампарда еще в первом тайме сумел отличиться дважды в воротах Бена Фостера, усилиями Оливье Жиру и Виллиана.
Во втором тайме гола пришлось ждать более 45 минут – Росс Баркли установил окончательный счет в игре (3:0).
Челси – Уотфорд 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)
Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)
Предупреждения: Капу, Мариаппа.