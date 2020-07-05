Англия

Менеджер рассказал о разных стилях у двоих форвардов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что Серхио Агуэро и Габриэль Жезус — два разных нападающих, которых нет необходимости сравнивать.

"Никто не может сравниться с Серхио, учитывая то, что он сделал в своей карьере — во-первых, потому что он старше Габриэля".

"У Габриэля есть что-то уникальное. Он помогает нам быть более агрессивными. Он боец. Я помню, сколько голов мы забили за последние три, четыре или пять игр благодаря ему".

"Габриэль — это нечто особенное для нас. Несправедливо сравнивать этих игроков. Каждый игрок индивидуален. Мы должны адаптировать его качества для блага его и команды", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее испанский специалист заявил, что Кевин де Брюйне — это лучший полузащитник в мире.