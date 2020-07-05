Англия

Защитник поведал, что мог оказаться в другой команде.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк заявил, что мог оказаться в другом английском топ-клубе.

"У меня была возможность переехать в Челси или Манчестер Сити".

"Когда вы сравниваете клубы, вы смотрите на историю, город, текущий состав, их планы на ближайшее будущее, но самое важное, на что вы смотрите — это менеджер, а Юрген Клопп — важная причина, почему я выбрал Ливерпуль".

"У Клоппа есть что-то особенное. Его энергия? Его общий образ? Я иногда сижу и думаю о том, что он делает и что у него есть больше, чем у других тренеров", — цитирует ван Дейка Goal.

Ранее сам Клопп высказал свое мнение о недавнем поражении своей команды в матче против Сити.