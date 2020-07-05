Англия

Немец философски подошел к неудаче в Манчестере.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о неудачном поединке, в котором его команда уступила Манчестер Сити со счетом 0:4.

"У меня было так много неудач. Я давно решил, что вещи, которые я не могу изменить, меня не беспокоит, и я не могу изменить результат матча с Сити. Я могу использовать его уроки только для следующей игры".

"Но вы не можете перестать чувствовать это, и поражение ощущается довольно сильно. Это требует времени, но иногда люди дают себе слишком много времени, чтобы страдать от чего-то, что не сработало", — сказал Клопп Sky Sports.

Напомним, сегодня, пятого июля, "красные" проведут свой очередной поединок в АПЛ, приняв дома Астон Виллу.