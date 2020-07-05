Англия

Украинец начнет поединок "молотобойцев" на скамейке запасных.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч против Ньюкасла.

Украинский вингер остался в запасе "молотобойцев" и может усилить команду по ходу поединка.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Ньюкасл: Дубравка, Крафт, Ласселс, Фернандес, Манкильо – Шелви, Хэйден – Сен-Максимен, Альмирон, Жоэлинтон – Гэйл.

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл –Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс, Лансини – Антонио.

Матч Ньюкасл – Вест Хэм в 33-м туре АПЛ состоится на Сент-Джеймс Парк в воскресенье, 5 июля, и начнется в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, в минувшем туре Ярмоленко принес Вест Хэму победу в матче с Челси.