Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать третьего тура Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и бирмингемской Астон Виллой.

Два последних поединка с участием коллектива Юргена Клоппа завершились с одинаковым счетом — 4:0. Попутным курсом, Ливерпуль досрочно завоевал чемпионский трофей, спустя длительную паузу от своего последнего успеха на внутренней арене. Однако немецкий специалист продолжает нагружать основной состав своей команды, даже не смотря на ранее добытый успех. В очередном матче АПЛ в основе Ливерпуля наблюдается лишь три изменения, по сравнению с игрой против Манчестер Сити (0:4): Окслейд-Чемберлен и Кейта выйдут в полузащитной линии, а Ориги возглавит атаку.

Вилла не может выиграть уже восемь туров в АПЛ кряду, поэтому логично наблюдать очередную ротацию от Дина Смита: Рейна, Нгойо, Тейлор, Макгинн, Эль-Гази, Дэвис и Трезеге отсутствовали в старте на предыдущую игру против Вулверхэмптона (0:1)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Кейта — Салах, Ориги, Мане.

Запасные: Адриан, Уильямс, Вейналдум, Хендерсон, Джонс, Эллиотт, Фирмино, Минамино, Шакири.

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш — Эль-Гази, Дэвис, Трегезе.

Запасные: Нюланд, Гилберт, Эль-Мохаммади, Лэнсбери, Накамба, Хурихэйн, Хота, Вассилев, Саматта.

Матч Ливерпуль — Астон Вилла начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.