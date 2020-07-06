Англия

Football.ua анонсирует матч 33-го тура АПЛ между "шпорами" и "ирисками".

Коллектив Жозе Моуриньо на своем поле примет подопечных Карло Анчелотти.

Тоттенхэм – Эвертон

6 июля, 22:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Грэм Скотт

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Удивительно, но между собой встретятся соседи по турнирной таблице: расположившийся на десятой строчке Тоттенхэм (45 очков) и идущий вслед за ним Эвертон (44 пункта). Два клуба, которыми руководят именитые наставники, но, по мнению многих, лучшие годы тренерской карьеры Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти уже позади.

Теоретически, у Тоттенхэма еще есть шансы побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Практически, учитывая текущую игровую форму и расстояние до 4-5-й позиции (при условии, что дисквалификация Манчестер Сити останется в силе), шансов очень и очень мало.

Что касается Эвертона, то "ириски", весьма вероятно, будут просто доигрывать сезон без риска вылететь, но надежда выиграть борьбу за место в Лиге Европы еще не пропала.

По версии букмекеров, Тоттенхэм — фаворит встречи: победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,08, ничья — 3,50, а победа "ирисок" — 3,65.

Напомним, что матч первого круга завершился ничьей (1:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Танганга, Фойт – Гбамен, Тосун, Делф

Под вопросом: Парротт – Ришарлисон, Уолкотт, Сидибе.

Интересные факты:

Тоттенхэм не проигрывает в последних 14 матчах против Эвертона во всех турнирах.

"Шпоры" забивают как минимум два гола в последних трех домашних играх против "ирисок" во всех турнирах.