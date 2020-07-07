Англия

Football.ua анонсирует матч 34-го тура АПЛ между "канонирами" и "лисами".

Коллектив Микеля Артеты на своем поле примет подопечных Брендана Роджерса.

Арсенал – Лестер

7 июля, 22:15, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи — Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Арсенал ужасно начал сезон, но вот теперь у коллектива Микеля Артеты три победы подряд в Премьер-лиге и все выглядит не так плохо. Теоретические шансы остаются, но практических – не так много. Побороться за зону Лиги чемпионов практически невозможно – здесь и Челси, и Манчестер Юнайтед, и Вулверхэмптон активно соперничают.

Лестер Сити после рестарта сезона выглядит неубедительно, но уверенная победа над Кристал Пэлас в прошлом туре должна добавить настроения подопечным Брендана Роджерса.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является коллектив Микеля Артеты. Победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,33, ничья – 3,55, а победа "лис" – 3,10.

После 33-х сыгранных матчей в активе Лестер Сити 58 очков, а у Арсенала – 49.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Лестер Сити (2:0).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли, Пепе — Амарти, Перейра

Под вопросом: Озил — Чилвелл, Мэддисон, Перес

Интересные факты:

Арсенал выиграл в последних девяти играх на своем поле против Лестера во всех турнирах.

"Канониры" победили в последних четырех домашних играх в АПЛ.

Арсенал не пропускает в свои ворота в последних трех матчах в чемпионате Англии.

Лестеру не удалось победить в последних пяти гостевых встречах в АПЛ.

"Канониры" забивают как минимум два гола в последних трех играх в АПЛ.