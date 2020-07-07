Англия

Football.ua подводит итоги 33-го тура английской Премьер-лиги.

Лестер, Челси и Манчестер Юнайтед добыли важные победы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов, Борнмут и Астон Вилла снова без очков.

33-й тур:

Соперники могут бояться Манчестер Юнайтед

По ходу сезона к Манчестер Юнайтед возникало множество вопросов как по игре, так и по результатам. Но сейчас, судя по всему, Оле-Гуннар Солскьяер нашел баланс в игре своей команды.

Поединок против Борнмута начался для "красных дьяволов" не лучшим образом — уже на 15-й минуте Станислас "накрутил" Магуайра и с острого угла поразил ближний угол ворот Де Хеа. Вопросы в этом эпизоде есть как к центрбеку, так и к испанскому голкиперу — оба они могли сыграть намного лучше.

Однако спустя 15 минут Манчестер Юнайтед исправил ситуацию. Еще до перерыва им удалось оыграть и выйти вперед, а во втором тайме они и вовсе добили соперника.

5:2 – "красные дьяволы" выглядят все увереннее и увереннее, даже несмотря на то, что это лишь Борнмут. И теперь амбиции Оле-Гуннара Солскьяера на третье место не выглядят чем-то нереалистичным. И если учитывать форму Лестера и Челси, то по игре Манчестер Юнайтед теперь выглядит фаворитом не только на место в зоне Лиги чемпионов, но и вовсе на третью позицию.

Арсенал не так прост, как кажется

Удивительно, но это третья победа подряд подопечных Микеля Артеты в чемпионате! Учитывая то, как "канониры" начинали сезон, результат выглядит чуть ли не феноменальным. Уже на первой минуте у Арсенала начались проблемы: длинная передача со своей половине поля, Рауль Хименес принимает и скидывает на ход Адаму Траоре, тот выходит один на один с голкипером, но мастерская игра на выходе Эмилиано Мартинеса не позволила вингеру отличиться. Казалось, все, как любит Арсенал – "пожар" в обороне уже с первых минут.

Несмотря на то, что в первой половине игры по ударам активнее выглядел Вулверхэмптон, вышли вперед именно "канониры". Тирни слева навесил в штрафную, где подписавший новый контракт с клубом Сако в одно касание с лета отправил мяч в сетку ворот. Руи Патрисиу, несмотря на попытку сделать сейв, немного не дотянулся до мяча.

Во втором тайме "волки" выглядели активно, но свое преимущество воплотить в забитые голы не смогли. Снова имел отличный момент Адама Траоре, но после выхода один на один с Мартинелли вингер запустил мяч вышел ворот. Если судить по игре, то, вероятно, мяч Ляказетта не выглядел логичным завершением поединка, но счет на табло.

2:0 – Арсенал добыл важную победу над непростым соперником на его поле, а также солидно ударил по лигочемпионским амбиция коллектива Нуну Эшпириту Санту, хоть и в этой гонке Вулверхэмптон априори является андердогом.

А виноват ли Зинченко?..

Украинскому футболисту сейчас не позавидуешь, на него обрушился шквал критики, а многие и вовсе предрекают Зинченко скорый уход из Манчестер Сити (к счастью, пока что это лишь эмоции футбольных болельщиков). 23-летний исполнитель уже успел извиниться за свою ошибку в матче 33-го тура АПЛ против Саутгемптона: Александр получил мяч в центре поля, после чего потерял его, а Че Адамс практически с центра поля перебросил Эдерсона и забил первый свой мяч за "святых".

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Но есть одно "но": а виноват ли Зинченко? Почему критика идет лишь в его адрес? Что делал в том эпизоде Эдерсон? За редкими исключениями, когда вратаря перебрасывают со столь длинной дистанции – это вратарская ошибка, разве нет? Не так страшно, когда ты обрезаешься, но за твоей спиной есть партнеры по команде, как то, когда голкипер теряет позицию.

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К сожалению, не так много критики в адрес Эдерсона, как Зинченко. И здесь, скорее, "медийный эффект". Даже английские СМИ в своих заголовках делают акцент на критику в адрес украинца. В этом случае хотелось бы встать на защиту Александра и перефразировать известную цитату: "Эдерсон, де ти гуляв?". Допустим, это указания Пепа Гвардиолы, чтобы вратарь так высоко играл, но в таком случае вину должен разделить испанец с Зинченко, либо зачем "горожанам" вообще кипер?! Гол пришел с расстояния 35,6 метров. Когда такие мячи не считаются вратарской ошибкой, тем более, когда тебя перебросили?

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Как бы то ни было, воскресенье не было днем Манчестер Сити, а днем Саутгемптона. "Святые" по-настоящему боролись за победу, как-будто в зоне вылета сейчас находятся они, а не Норвич, Борнмут или Астон Вилла.

Челси добыл "сухую" победу

После поединка против Вест Хэма (2:3) в адрес Челси было много критики. В особенности она касалась защитной линии, где не лучшим образом себя проявили Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, а также "на высоте" оказался Кепа Аррисабалага.

На матч против Уотфорда Фрэнк Лампард внес изменения: Кепа остался в основе, но в защите слева отыграл Сезар Аспиликуэта, справа — Рис Джеймс. В центре обороны в пару к Кристенсену вышел Курт Зума. Судя по всему, 42-летний специалист сильно разочаровался после неудачной игры немца в позапрошлом туре.

Три мяча в ворота Уотфорда и "сухая" победа – отличный результат против команды, которая борется за сохранение прописки в АПЛ и должна быть запредельно мотивированой. Однако радоваться особо не стоит – Манчестер Юнайтед дышит в спину, да и "шершни", откровенно говоря, выглядели уж очень слабо.

Одной строкой:

Ливерпуль не позволил Астон Вилле покинуть зону вылета. Подопечные Дина Смита на протяжении игры боролись за то, чтобы отобрать очки у "красных" на Энфилде, но буквально первая ошибка в матче стоила пропущенного гола на 71-й минуте от Садио Мане, а вышедший на замену Кертис Джонс добил соперника окончательно.

Вест Хэм упустил возможность оторваться от зоны вылета. "Молотобойцы" дважды по ходу встречи выходили вперед, но Ньюкасл практически сразу отыгрывался. Украинскому болельщику может быть интересно: Андрей Ярмоленко появился на поле на 75-й минуте игры, один раз неплохо пробил из-за пределов штрафной, но Мартин Дубравка справился с ударом экс-игрока Динамо.

Момент с Ярмоленко (2:24):

Лестер добыл первую победу после карантина. После рестарта сезона "лисы" выглядят на порядок хуже, чем до обострения ситуации с коронавирусом. Подопечные Брендана Роджерса уже, судя по всему, оправились и добыли "сухую" победу с дублем Варди. К слову, 33-летний футболист забил свой 100-й гол в Премьер-лиге.

Три очка в пользу Тоттенхэма. Когда клубом руководит Жозе Моуриньо или Карло Анчелотти, то вполне могут быть завышенные ожидания. Реальность такова, что оба наставника тренируют команды, которые находятся в середине турнирной таблицы, а не борются за трофеи. Матч Тоттенхэм — Эвертон не оказался каким-то захватывающим или интересным, что и выделить особо и нечего. Пожалуй, самый запоминающийся момент поединка — это "терки" между Уго Льорисом и Сон Хын Мином. А больше и вспомнить особо нечего.

34-й тур:

Александр Савельев, Football.ua