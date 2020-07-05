Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог очередного натужного поединка коллектива Клоппа после досрочного завоевания титула (2:0).

Уже пребывая в статусе будущего чемпиона Английской Премьер-лиги, Ливерпуль Юргена Клоппа, вслед за триумфальным коридором от игроков и тренерского штаба Манчестер Сити, получил разгромное поражение на "Этихад Стэдиум" в середине отчетной недели. Именно по этой причине матч тридцать третьего тура национального первенства против бирмингемской Астон Виллы коллективом "красных" рассматривался в качестве неплохой возможности наконец-то отметить победой свое достижение.

И если на вершине турнирной таблицы в АПЛ уже хоть как-то начала вырисовываться итоговая картина, то в зоне вылета все еще видится неразрешенной. Итогового выхода из числа сильнейших команд страны стараются избежать сразу три команды, над которыми на расстоянии двух очков возвышается лондонский Вест Хэм. Но в столь тяжелой психологической обстановке календарь точно не играет на пользу коллектива Дина Смита: кроме встречи с будущим чемпионом страны, "львов" ожидают игры против большинства участников еврокубковой гонки, довершит которые очная битва с "молотобойцами" в последнем туре, которая в итоге может уже ничего и не решать.





В то же время, с Ливерпуля до конца этого сезона можно уже ничего не спрашивать за результаты. Коллектив Клоппа поставил на противоположную главному трофею на внутренней арене чашу весов участие в этом розыгрыше Лиги чемпионов и остальных национальных Кубках, поэтому по достижению заветной цели может играть в свое удовольствие и с акцентом на следующий футбольный год. А к чему это может привести, стало понятно по ходу игры на "Этихаде" в середине отчетной недели.

Зрителям, надеявшимся от первого тайма отчетной встречи получить удовольствие от просмотра происходящего на поле, просьба — проходить мимо. Коллективы Клоппа и Смита на двоих сумели создать первый удар в створ ворот лишь к завершению первого получаса противостояния. И то, этот выстрел принадлежал игроку гостей, Дугласу Луису, и стал просто разминочным для Алиссона. Ливерпуль ничего не создавал опасного для ворот своего экс-голкипера Хосе Рейны, который впервые вернулся на "Энфилд" после своего ухода из клуба. Первый выстрел в створ от команды Клоппа пришелся также на занавес первого тайма, но толчок мяча в сторону Рейны от Салаха, пусть и с близкой дистанции, назвать опасным будет затруднительно.





После перерыва "красные" не добавили остроты. Лишь второй перерыв на водопой сумел немного освежить хозяев поля, и они сразу же нашли в себе силы на забитый мяч. Наби Кейта сделал гол для Садио Мане передачей с левого фланга штрафной, после которой было бы непростительно не расстрелять ворота Рейны со входа во вратарскую. А коронный добивающий от "красных" подоспел уже под финал основного времени противостояния, когда Кертису Джонсу головой скинул мяч под удар из района одиннадцатиметровой отметки Мохаммед Салах. Защитники "львов", как и их партнеры в атаке по ходу всего матча, за происходящим в их владениях наблюдали с равнодушием. Прерывать неудачную серию матчем против будущего чемпиона, похоже, никто в Бирмингеме не собирался. Разве что Грилиш был активным в конце матча, но повреждение от самого начала поединка не давало ему раскрыться в полной мере.

В следующем туре Ливерпуль сыграет в гостях у Брайтона, а бирмингемскую Астон Виллу будет ожидать домашнее противостояние с Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль — Астон Вилла 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4) — Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 61), Фабиньо (Вейналдум, 61), Кейта (Джонс, 85) — Салах, Ориги (Фирмино, 60), Мане.



Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш — Эль-Гази (Хота, 74), Дэвис (Саматта, 74), Трегезе (Вассилев, 85).

Предупреждения: Робертсон — Макгинн.