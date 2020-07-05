Англия

"Святые" сенсационного обыграли более именитого соперника.

Завершился поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором Саутгемптон принимал на своем поле Манчестер Сити.

Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды, однако вместе с Эдерсоном украинец стал виновником гола в свои ворота. На 16-й минуте игры Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник отобрал у него мяч, после чего Адамс практически с центра поля перекинул вратаря.

Отыграть отставание в счете подопечным Хосепа Гвардиолы так и не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал неожиданную и минимальную победу Саутгемптона (1:0).

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:0

Гол: Адамс, 16

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран — Армстронг (Смолбоун, 90+7), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд — Адамс (Лонг, 70), Ингз.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Марез (де Брюйне, 59), Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 59).

Предупреждения: Ромеу — Фернандиньо, Габриэль Жезус