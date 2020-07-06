Англия

Молодой англичанин связал свое будущее с "красными".

Харви Эллиотт подписал свой первый профессиональный контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

"Подписать первый профессиональный контракт — это мечта для меня и моей семьи. Я взволнован, и хочу увидеть, что ждет нас в будущем, и я просто рад отдать все клубу и фанатам", — заявил 17-летний англичанин.

Эллиотт в этом сезоне отыграл 28 поединков за разные команды Ливерпуля, в которых отметился четырьмя голами и девятью ассистами.

Напомним, что нападающий выразил желание стать в один ряд с легендой "красных" Стивеном Джеррардом.