Англия

Вингер Ливерпуля Харви Эллиотт рассказал о своей мечте.

Харви Эллиотт мечтает выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов с Ливерпулем и войти в историю «красных» как легенда наравне со Стивеном Джеррардом.

"Я всегда, с раннего детства мечтал играть за Ливерпуль, – цитирует 17-летнего вингера Sky Sports. – Мечтал выиграть с Ливерпулем Премьер-лигу, Лигу чемпионов и войти в историю клуба наравне с такой легендой, как Стивен Джеррард".

"Сейчас мне очень помогает Мохамед Салах. Поскольку мы играем практически на одной позиции, я стараюсь как можно большему у него научиться, ведь его игра бесподобна! При этом он часто дает мне какие-то ценные советы. Даже в тренажерном зале постоянно заставляет увеличивать вес, считая что только преодолевая трудности можно достичь существенных результатов".

Эллиот дебютировал в первой команде Ливерпуля в Премьер-лиге, заменив Салаха в матче против Шеффилд Юнайтед в мае 2019 года. А вскоре он вошел в историю Ливерпуля, еще и став самым молодым игроком стартового состава в официальном матче первой команды.

Начал свою профессиональную карьеру Харви в Фулхэме, в составе которого дебютировал в АПЛ и стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги в возрасте 16 лет и 30 дней. За первую команду Фулхэма Эллиотт провел 3 матча, а в составе Ливерпуля на его счету уже 7 поединков.

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