Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать третьего тура Английской Премьер-лиги лондонским Тоттехэмом и Эвертоном.

После фиаско коллектива Жозе Моуриньо в Шеффилд (1:3), Тоттенхэму предстоит не менее сложный матч против Эвертона. На этом фоне португальский специалист решил провести небольшую ротацию в стартовом составе своей команды. Бергвейн потерял место в основе, а на его место в центральном атакующем звене переместился Ло Чельсо. При этом, в опорной зоне появится Уинкс, а в центре обороны вместо Санчеса сыграет Алдервейрельд.

У Эвертона, на фоне успеха против Лестера (2:1), в составе тоже нашлось место изменениию. Дэвис сыграет в центральной линии вместо Гордона.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Санчес, Ндомбеле, Фернандеш, Скипп, Киркин, Бергвейн.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Холгейт, Динь — Ивоби, Т. Дэвис, Гомеш, Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Стекеленбург, Бейнс, Мина, Сидибе, Брантвейт, Банинджим, Бернард, Мойзе Кин, Гордон.

Матч Тоттенхэм — Эвертон начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.