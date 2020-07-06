Англия

Защитник рассказал о дальнейших целях команды.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк заявил, что его команда намерена вновь одержать победу в английской Премьер-лиге в будущем.

"То, что мы пытаемся сделать — это сосредоточиться на том, чтобы быть таким же последовательным, каким мы были в этом году, и стараться побеждать в каждой игре в следующем сезоне".

"Но мы все начинаем с нуля. Мы все хотим снова пройти этот путь и попытаться выиграть титул, но это будет очень сложно".

"Цель состоит в том, чтобы сохранить трофей. Чтобы попытаться защитить это. Это сложно — мы пытались защитить свой титул в Лиге чемпионов в этом году, и нас одолел Атлетико Мадрид, что стало большим ударом", — сказал ван Дейк Sky Sports.

Ранее нидерландский футболист рассказал, почему решил перейти в Ливерпуль.