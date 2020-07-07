Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 33-го тура АПЛ Тоттенхэм одержал минимальную победу над Эвертоном. Единственный гол в середине первого тайма в свои ворота забил защитник "ирисок" Майкл Кин.

После этого тура Тоттенхэм занимает 8-е место с 48 очками, а Эвертон идет на 11-й строчке с 44 пунктами.



Тоттенхэм — Эвертон 1:0

Гол: Майкл Кин, 23 (авт.)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Моура (Ламела, 81), Ло Чельсо (Вертонген, 90+1), Сон (Бергвейн, 78) — Кейн.

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 77), Майкл Кин, Холгейт (Мина, 36), Динь — Ивоби (Гордон, 46), Т. Дэвис (Мойзе Кин, 77), Гомеш, Сигурдссон (Бернард, 67) — Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Предупреждения: Сиссоко, Б. Дэвис, Алдервейрельд — Холгейт, Гомеш.