Англия

Итальянец прокомментировал поражение от "шпор".

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился своим мнением о результате матча с Тоттенхэмом (0:1) в 33-м туре АПЛ.

"У нас осталось меньше шансов на Лигу Европы, но мы продолжаем бороться. В пяти турах у нас три домашних и два выездных матча, мы должны сражаться до конца. После этого поражения нам будет сложнее, но ничего не потеряно. Мы должны сохранить боевой дух до конца.

Мы проиграли матч в борьбе в центре поля. Мы проиграли много борьбы за мяч и не полностью контролировали игру. Мы не опускали рук до конца игры, не позволили сопернику использовать много шансов, но и сами создали не так много", – приводит слова Анчелотти издание The Guardian.

На данный момент Эвертон занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 44 очка.