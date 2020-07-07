Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 34 тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Лестером.

Оставшиеся в запасе в матче предыдущего тура Эктор Бельерин и Александр Ляказетт сыграет в поединке с Лестером с первых минут. В остальном состав "канониров" не претерпел изменений. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс удивил, оставив на скамейке запасных лучшего ассистента команды Харви Барнса.

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Бельерин, Себальос, Джака, Тирни — Сака, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Папастатопулос, Холдинг, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Пепе, Нельсон, Нкетиа

Лестер: Шмайхель — Беннетт, Эванс, Сеюнджю — Джастин, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон — Перес — Ихеаначо, Варди

Запасные: Уорд, Морган, Фухс, Грей, Барнс, Чаудхери, Джеймс, Менди, Прат

Матч Арсенал — Лестер начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.