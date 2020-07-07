Англия

"Шершни" оказались сильнее на своем поле (2:1).

Уотфорд в рамках поединка 34-го тура принимал на своем поле Норвич и добился непростой победы.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте, но Доусон быстро ответил. Гол же Уэлбекав начале второго тайма стал победным.

Уотфорд — Норвич 2:1

Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 55 — Буэндия, 4

Уотфорд: Фостер — Кико, Кабаселе, Доусон, Масина — Капу (Чалоба, 87), Хьюз (Клеверли, 59) - Сарр, Дюкуре, Уэлбек — Дини

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Вранчич, Тетти (Маклин, 55) — Буэндиа, Стиперманн (Айда, 76), Эрнандес (Мартен, 83) — Пукки (Дрмич, 83)

Предупреждения: Хьюз, Клеверли — Льюис, Тетти, Годфри, Буэндия