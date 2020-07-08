Англия

Удаление едва вышедшего на замену Эдди Нкетиа помешало "канонирам" одержать победу (1:1).

В рамках 34-го тура АПЛ лондонский Арсенал принимал пока еще пребывающий в зоне Лиги чемпионов Лестер. "Канониры" в последнее время набрали неплохой ход и были намерены продолжить свою успешную серию. Сразу же после стартового свистка они завладели игровым и территориальным преимуществом, но в дебюте встречи к воротам Шмайхеля не продвигались. Через некоторое время гости перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля. Там они даже создали опасный момент – Ихеаначо пробил в касание после розыгрыша углового, а Мартинес отбил мяч ногой.

После всплеска активности в исполнении "лис" Арсенал вернул мяч себе и стал проводить атаку за атакой. Лондонцы часто доходили до чужой штрафной, но до завершающего удара по воротам не доходило. Первым Шмайхеля размял Тирни, пробивший по воротам издали. А уже через минуту голкиперу Лестера пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Себальос отдал классный разрезающий пас на Сака, Букайо отдал дальше на свободного Обамеянга, а Пьер-Эмерик поразил ворота – 1:0.

После забитого гола лондонцы не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. "Канониры" несколько раз были близки к завершающему удару по воротам, но защитникам гостей удавалось в последний момент нивелировать угрозу. Затем у Сака все же была реальная возможность забить, но Шмайхель спас свою команду не дав этому случиться. Через несколько минут Каспер еще дважды сыграл блестяще, выручив "лис" после ударов Ляказетта и Бельерина из выгодных позиций.

Еще через несколько минут мяч неожиданно побывал в воротах Арсенала, но гол не был засчитан из-за фола Ихеаначо в атаке. Немного позднее Ляказетт мог забивать после подачи Бельерина, но пробил прямо в Шмайхеля. До завершения первой половины встречи подопечные Микеля Артеты пытались таки забить второй гол, но им не было суждено это сделать. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

После возобновления игры Арсенал продолжал контролировать происходящее на поле. "Канониры" много владели мячом, намереваясь забить быстрый гол. Это мог сделал Давид Луис, нанесший прямой удар со штрафного, но Шмайхель в очередной раз был надежен. Со временем Лестер активизировался и провел несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Мартинеса.

Ближе к середине второй 45-минутки преимущество гостей во владении мячом стало расти. Они подбирались все ближе к чужой штрафной, из-за чего предполагалось, что рано или поздно они таки начнут создавать опасные моменты. Но вместо этого они пропустили, однако, к их счастью, гол Ляказетта не был засчитан и-за офсайда. Вскоре после этого на поле появился Нкетиа, чей выход и предрешил исход матча. Уже через минуты после своего появления Эдди грубо сыграл против Джастина, за что через несколько минут получил прямую красную карточку, оставив свою команду в численном меньшинстве.

Оставшись вдесятером, Арсенал был вынужден закрыться на своей половине поля, играя на удержание счета. Варди тут же не использовал отличный шанс забить, но в этом случае все равно был зафиксирован офсайд. "Лисы" оккупировали чужую половину поля, но не знали, как строить свои атаки. Исключением стал нестандартный ход Грея, который и привел к забитому голу. Демарай придержал мяч, после чего отпасовал во вратарскую, куда вбежал Варди и пробил мимо Мартинеса — 1:1. После забитого гола подопечные Роджерса продолжали контролировать мяч, рассчитывая забить победный мяч. Но на чужой половине поля у них абсолютно ничего не получалось.

В компенсированное время хозяева и вовсе перехватили инициативу, переведя игру ближе к чужой штрафной. Там у них ничего выдающегося не получилось, зато они таким образом обезопасились от штурма на ворота Мартинеса. До финального свистка Лестер больше ничего не создал. Как итог, "канониры" набрали лишь одно очко в матче, в котором должны были одержать комфортную победу. "Лисы" же тоже не воспользовались своим шансом, получив возможность победить после удаления игрока соперника. Подопечным Артеты из-за ничейного результата не удалось настичь Вулверхэмптон, а Лестер, в свою очередь, не позволит Манчестер Юнайтед себя обойти. По крайней мере, по итогам текущего тура.

В 35-м туре Арсенал ожидает Дерби Северного Лондона – матч с Тоттенхэмом, а Лестер сыграет с Борнмутом.

Арсенал — Лестер 1:1

Голы: Обамеянг, 21 — Варди, 84

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Бельерин, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Тирни — Сака (Уиллок, 71), Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90+3)

Лестер: Шмайхель — Беннетт, (Грей, 76) Эванс, Сеюнджю — Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фухс, 59) — Перес — Ихеаначо (Барнс, 59), Варди

Предупреждение: Мустафи

Удаление: Нкетиа, 75 (грубая игра)