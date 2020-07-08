"Синие" на выезде не без проблем одолели "стекольщиков".
Кристал Пэлас - Челси, Getty Images
08 июля 2020, 00:28
Во вторник, 7 июля, Челси отправился в гости к Кристал Пэлас в рамках 34-го тура АПЛ.
В сложнейшем матче коллектив Фрэнка Лампарда в концовке встречи с трудом ушел от потери пунктов.
Обзор матча:
Кристал Пэлас — Челси 2:3
Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 — Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Кэйхилл (Сако, 8), Ван Анхольт — Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Макартур (Таунсенд, 80) — Айю (Маккарти, 80), Бентеке, Заа
Челси: Кепа — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Баркли (Лофтус-Чик, 65), Гилмур (Жоржиньо, 80), Маунт — Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич
Предупреждение: Миливоевич.