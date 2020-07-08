Англия

"Синие" на выезде не без проблем одолели "стекольщиков".

Во вторник, 7 июля, Челси отправился в гости к Кристал Пэлас в рамках 34-го тура АПЛ.

В сложнейшем матче коллектив Фрэнка Лампарда в концовке встречи с трудом ушел от потери пунктов.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Челси 2:3

Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 — Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Кэйхилл (Сако, 8), Ван Анхольт — Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Макартур (Таунсенд, 80) — Айю (Маккарти, 80), Бентеке, Заа

Челси: Кепа — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Баркли (Лофтус-Чик, 65), Гилмур (Жоржиньо, 80), Маунт — Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич

Предупреждение: Миливоевич.