Англия

"Шпоры" уверены в приобретении француза.

Руководство Тоттенхэма готовиться начать переговоры Челси о покупке защитника Курта Зума, сообщает Express.

По данным источника, "шпоры" уверены, что смогут приобрести французского футболиста, как так "синие" не будут препятствовать уходу игрока, если за него заплатят 25 миллионов фунтов.

Отмечается, что Челси также хочет продать Зума, чтобы приобрести на его позицию другого исполнителя. Кроме того, сам игрок не против перейти в Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что "шпоры" отказались от варианта с обменом Танги Ндомбеле на Аарона Рэмси.