"Шпоры" хотят сохранить французского полузащитника.
Танги Ндомбеле, getty images
04 июля 2020, 09:35
Ювентус нацелился на полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле и предложил за него Аарона Рэмси, сообщает The Telegraph.
"Шпоры" ответили на такую сделку отказом. Французский полузащитник входит в планы Жозе Моуриньо на следующий сезон.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Тоттенхэм собирался обменять Ндомбеле на Коутиньо.