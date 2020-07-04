Англия

"Шпоры" хотят сохранить французского полузащитника.

Ювентус нацелился на полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле и предложил за него Аарона Рэмси, сообщает The Telegraph.

"Шпоры" ответили на такую сделку отказом. Французский полузащитник входит в планы Жозе Моуриньо на следующий сезон.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Тоттенхэм собирался обменять Ндомбеле на Коутиньо.