Англия

Хавбек сосредоточен лишь на выступлениях за Виллу.

Джонатан Барнетт, агент полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, заявил, что футболист не ведет переговоров с другими командами.

Абсолютно ни с кем не было заключено никакой сделки. Я не думаю, что Астон Вилла думают о вылете, они верят, что они избавятся от неприятностей, в которых они находятся".

"Джек верит в это, он борется изо всех сил, чтобы предотвратить это. Это все, что у него на уме на данный момент. Он не интересуется ничем иным, кроме борьбы за то, чтобы у Астон Виллы не было проблем", — цитирует агента Goal.

Ранее сообщалось, что Грилиш может и вовсе покинуть АПЛ, так как им интересуется дортмундская Боруссия.