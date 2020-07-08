Хавбек сосредоточен лишь на выступлениях за Виллу.
Джек Грилиш, getty images
08 июля 2020, 12:56
Джонатан Барнетт, агент полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, заявил, что футболист не ведет переговоров с другими командами.
Абсолютно ни с кем не было заключено никакой сделки. Я не думаю, что Астон Вилла думают о вылете, они верят, что они избавятся от неприятностей, в которых они находятся".
"Джек верит в это, он борется изо всех сил, чтобы предотвратить это. Это все, что у него на уме на данный момент. Он не интересуется ничем иным, кроме борьбы за то, чтобы у Астон Виллы не было проблем", — цитирует агента Goal.
Ранее сообщалось, что Грилиш может и вовсе покинуть АПЛ, так как им интересуется дортмундская Боруссия.