Хавбек может перебраться из Англии в Германию.
Джек Грилиш, getty images
02 июля 2020, 12:35
Дортмундская Боруссия намерена побороться в будущее трансферное окно за полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает Transfer Window Podcast.
По данным источника, лидером в гонке за английским футболистом остается Манчестер Юнайтед, но "шмели" готовы перехватить хавбека.
В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что среди конкурентов на Грилиша появилась еще одна команда — сразиться за игрока намерен Манчестер Сити.