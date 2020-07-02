Дортмундская Боруссия намерена побороться в будущее трансферное окно за полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает Transfer Window Podcast.

По данным источника, лидером в гонке за английским футболистом остается Манчестер Юнайтед, но "шмели" готовы перехватить хавбека.

В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что среди конкурентов на Грилиша появилась еще одна команда — сразиться за игрока намерен Манчестер Сити.