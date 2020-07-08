Англия

Лондонцы намерены удержать игрока в команде.

Вест Хэм намерен в конце сезона начать переговоры с нападающим Майклом Антонио о продлении действующего контракта, который истекает в 2021 году.

"Для начала мы должны выяснить, в какой лиге мы будем играть. У нас есть работа. Мы ни на минуту не отвлекаемся от следующей игры. В конце сезона мы уже начнем изучать ситуацию с контрактом Антонио", — цитирует Мойеса Goal.

По данным источника, решение игрока о продлении действующего договора будет зависеть от того, сохранят ли "молотобойцы" прописку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм может приобрести конкурента для Андрея Ярмоленко в лице Джесси Лингарда.