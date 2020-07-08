Англия

"Канарейки" намерены заработать на продаже игрока.

Руководство Норвича готово рассмотреть вариант с продажей центрального защитника Бена Годфри в будущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "канарейки" намерены выручить со своего футболиста не менее 50 миллионов фунтов, так как считают, что игрок вырастет до уровня сборной Англии.

Отмечается, что в услугах защитника заинтересованы Боруссия Д и Лейпциг, но они готовы заплатить лишь половину запрашиваемой цены.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может приобрести игрока Норвича Тодда Кэнтуэлла.