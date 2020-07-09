Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского лиги.
Брайтон — Ливерпуль, Getty Images
09 июля 2020, 08:38
Ливерпуль одержал выездную победу над Брайтоном со счетом 3:1 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
В составе "красных" Мохамед Салах оформил дубль, еще одним голом отличился Джордан Хендерсон, а единственный гол у хозяев забил Леандро Троссард.
Брайтон — Ливерпуль 1:3
Голы: Троссард, 45 — Салах, 6, 76, Хендерсон, 8.
Брайтон: Райан — Лэмпти, Уэбстер, Данк, Берн — Преппер (Биссума, 71), Стивенс — Гросс (Коннолли, 71), Мак Аллистер (Муй, 71), Троссард — Мопе.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Уильямс (Робертсон, 46) — Вейналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Кейта (Фабиньо, 61) — Салах, Фирмино (Минамино, 87), Окслейд-Чемберлен (Мане, 61).
Предупреждения: Лэмпти — Уильямс, Мане, Фабиньо, Гомес.